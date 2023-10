"Choque de realidade": veja como empate com América-MG repercutiu no Corinthians

Agora, o cenário mudou. O empate, somado com o desempenho ruim diante do América, fez com que "caísse a ficha" de jogadores, comissão técnica e diretoria. A briga contra o rebaixamento virou realidade e os esforços serão máximos para que o Timão não seja rebaixado pela segunda vez em sua história.

Neste momento, o Corinthians se encontra na 15ª posição do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos conquistados, três a mais em relação à zona de rebaixamento. O que preocupa a equipe é o baixo número de vitórias, primeiro critério de desempate no torneio nacional. Vasco e Santos, os dois primeiros times do Z4, possuem oito triunfos na liga, um a mais em relação ao Timão.

Como o empate contra o América-MG não estava nos planos, o foco do Corinthians é recuperar os pontos deixados para trás. Na 27ª rodada, o Timão já havia deixado escapar uma vitória diante do Fluminense, quando abriu 3 a 1 no placar e sofreu o empate no Maracanã.

Apesar do reconhecimento de uma evolução nos treinos do dia a dia, o Corinthians ainda não venceu sob o comando de Mano Menezes. Com o técnico, a equipe possui três empates e duas derrotas até o momento.

O próximo compromisso do Corinthians será nesta quarta-feira, contra o Cuiabá, às 21h30 (de Brasília). O jogo na Arena Pantanal é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.