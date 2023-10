CEO do Real Madrid nega rumores envolvendo ida de Modric ao futebol saudita

Com cada vez menos espaço do Real Madrid, o meio-campista Luka Modric vinha sendo vinculado a uma possível transferência para a Arábia Saudita nos próximos meses. No entanto, José Ángel Sánchez, CEO do clube, tratou de desmentir a possibilidade nesta segunda-feira.

Em declarações ao canal saudita Al-Riyadiyah, o executivo negou que o croata esteja de saída do time. Modric renovou com o Real no meio do ano e tem vínculo assinado até junho de 2024.

"Não há negociações oficiais por parte dos dirigentes da Liga Saudita para contratar Luka durante o próximo mês de janeiro. Não temos planos sobre sua saída do time atualmente", afirmou.