Brasil vence Porto Rico e vai à semi do vôlei; Felipe Neves consegue bronze no esqui aquático

Favorito no confronto, o Brasil conseguiu aplicar sua superioridade no primeiro set e conseguiu impor seu ritmo sem grandes sustos. As porto riquenhas desperdiçaram muitos saques e facilitaram o trabalho das comandadas pelo técnico Paulo Coco.

Já no segundo, as adversárias endureceram o jogo e ficaram na cola durante todo o set. Apesar do Brasil ter apresentado um desempenho inferior, quem fez a diferença foi Sabrina, sendo decisiva para colocar a bola no chão de Porto Rico.

A dinâmica foi parecida no terceiro set, mas com o Brasil conseguindo abrir uma boa vantagem no final para fechar a partida em 3 a 0.

Felipe Neves é bronze no esqui aquático

A primeira medalha do Brasil no terceiro dia do Pan-Americano veio com o esqui aquático slalom. Felipe Simioni Neves terminou na terceira colocação e garantiu o bronze nesta segunda.

Na prova, o brasileiro conseguiu a marca de 4.00/58/10.75 em sua apresentação. O estadunidense Nathan Smith foi que levou o ouro. Já o dominicano Robert Pigozzi acabou ficando com a prata.