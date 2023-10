Brasil garante presença em mais seis finais da natação nos Jogos Pan-Americanos

Nos 200m feminino, Gabrielle Assis se classificou para a final A com tempo de 2:26,000, a segunda melhor marca geral. Já Bruna Leme foi para a final B, completando a prova em 2:35,41, o décimo melhor tempo. No masculino, Raphael Rached se classificou para a decisão com tempo de 2:26,13.

Nos 100m costas feminino, o Brasil não vai disputar medalha, já que Julia Goes ficou com o décimo melhor tempo e Maria Luiza Pessanha ficou em 14º. Ambas foram para a final B da competição. No masculino, Guilherme Basseto completou a prova em 54,75s e Gabriel Fantoni fez em 55,21s, o que colocou os dois nadadores na briga por medalha.

Já no revezamento 4x100m misto, o Brasil - com Gabriel Fantoni, Jhennifer Conceição, Victor Baganha e Giovanna Diamante - garantiu a vaga na decisão com tempo de 3:55,72 na classificatória, ficando na terceira colocação, atrás apenas de Canadá e Estados Unidos.