Braga x Real Madrid: veja informações e onde assistir ao confronto pela Liga dos Campeões

Do outro lado, o Braga briga pela segunda colocação do grupo. Os portugueses estão com três pontos, ao lado do Napoli. O técnico Artur Jorge sabe da dificuldade que sua equipe terá, mas mira em um bom resultado.

"Este jogo será muito especial e ficará para a história do Braga. Jogamos contra um dos melhores times do mundo, mas buscamos sempre ser competitivos e lutar em todas as partidas. Teremos as nossas oportunidades e devemos tentar ser eficazes nos grandes momentos", declarou.

Pela mesma chave, o Napoli viaja para enfrentar o Unión Berlin, na Alemanha.

Confira os jogos pela Liga dos Campeões desta terça-feira:

Galatasaray x Bayern de Munique



Internazionale x Salzburg