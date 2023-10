Ausentes contra o Flamengo, Rossi e Marlon Gomes têm lesões confirmadas no Vasco

O Vasco foi derrotado no clássico contra o Flamengo. O técnico Ramón Díaz não contou com dois importantes jogadores do elenco: o meia Marlon Gomes e o atacante Rossi.

Os dois jogadores sofreram lesões na vitória contra o Fortaleza. O clube carioca confirmou que ambos sofreram problemas musculares.

Rossi voltou a se lesionar na coxa. O atacante havia ficado de fora de duas partidas antes do duelo contra o Fortaleza.