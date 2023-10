Arthur Nory disputa final do solo em busca de nova medalha no Pan de Santiago

Depois de encerrar sua participação na final do individual geral da ginástica artística dos Jogos Pan-Americanos, nesta segunda-feira, ao terminar na 9ª colocação, Arthur Nory volta a competir nesta terça-feira. Desta vez, o atleta participará da final do solo, a partir das 17h (de Brasília).

Nory vai atrás de sua segunda medalha no Pan de Santiago. No último sábado, integrando a seleção brasileira, ele levou o bronze na competição por equipes. Ele ainda disputará outras duas finais por aparelho no Chile: salto sobre a mesa e barra fixa, ambas na quarta-feira.