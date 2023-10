Após ficar no Brasil para tratar lesão, Casemiro está de volta aos treinos do Manchester United

Após ter desfalcado o Manchester United nos últimos dias, Casemiro está de volta aos treinos do clube inglês. Depois da Data Fifa, o volante ficou no Brasil para tratar uma lesão no tornozelo sofrida na derrota da Seleção Brasileira para o Uruguai, no dia 18 de outubro.

Apesar de já estar à disposição do treinador Erik Ten Hag, Casemiro não poderá atuar no duelo da Champions League desta terça-feira diante do Copenhague. Durante o jogo contra o Galatasaray, o brasileiro recebeu cartão vermelho e, por conta disso, terá que cumprir suspensão automática.