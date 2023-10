Apesar de derrota, Ramón Díaz elogia atuação do Vasco e diz que empate em clássico seria justo

O Vascofoi derrotado no clássico contra o Flamengopor 1 a 0 neste domingo, no Maracanã. O resultado recolocou os vascaínos na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe está na 17ª posição, com 30 pontos somados.

Apesar da derrota, o técnico Ramón Díaz elogiou a atuação da equipe do Vasco e afirmou que um empate seria "justo".

"Me sinto orgulhoso de estar no Vasco. Os jogadores tiveram intensidade. Estamos competindo em nível nacional, contra uma das melhores equipes do país. Fizemos uma boa partida. Tivemos chances de ganhar, mas creio que o resultado justo seria o empate" disse.