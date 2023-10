Ameaçado pelo Z4, Mano evita "invenções" e tenta auxiliar Rojas na adaptação ao Corinthians

O técnico Mano Menezes está precavido com a briga do Corinthians contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O empate do time com o América-MG no último domingo, por 1 a 1, na Neo Química Arena, manteve a equipe a apenas três pontos do Z4. É hora de ligar o sinal de alerta.

Da área técnica, Mano viu mais uma atuação ruim do Timão. Por esse motivo, ele foi questionado após a partida se pretende fazer alterações na equipe para as próximas partidas ou até mesmo mudar o posicionamento do jogadores. Entretanto, o comandante evita "inventar" e tenta fazer o básico para tirar o Corinthians de uma situação incômoda.

Uma suposição levantada foi a possibilidade de Fagner, que não vem rendendo na lateral direita, atuar mais avançado, como um ponta, ou até mesmo centralizado, como um meio-campista. A resposta do treinador foi direta.