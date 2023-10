Al-Nassr x Al-Duhail: veja informações e onde assistir ao duelo entre Cristiano Ronaldo e Coutinho pela Champions da Ásia

Também pelo grupo E, Persepolis e Istiklol se enfrentam às 13h no Azadi Stadium, no Irão. O jogo terá transmissão do Star+.

Enquanto o Persepolis é o vice-líder do grupo com três pontos, o Istiklol é o lanterna, com apenas um ponto somado.

Al-Ain x Al-Fayha

Pelo Grupo A, o Al-Ain recebe o Al-Fayha no Estádio Hazza bin Zayed, nos Emirados Arábes. O jogo está marcado para iniciar às 13h e será transmitido no Star+.

Com seis pontos, o Al-Ain é o líder do grupo. O Al-Fayha é o terceiro colocado com três pontos.

Pakhtakor x Ahal