Agenda da semana: Corinthians joga em Cuiabá e recebe o Santos em confronto direto contra o Z4

Classificação e jogos Brasileirão

Logo em seguida, a equipe do Parque São Jorge tem nada mais nada menos do que um clássico pela frente. O adversário da vez é o Santos, um rival direto na briga contra a queda à segunda divisão. Neste momento, apenas três pontos separam os times.

O compromisso acontece no próximo domingo, na Neo Química Arena, às 18h30 da tarde. Até lá, o Timão pode estar mais aliviado ou ainda mais preocupado com sua colocação na tabela do Campeonato Brasileiro.