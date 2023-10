Vitor Castanheira explica escolha por três zagueiros e fala sobre devolver confiança aos jogadores

O resultado coloca o Palmeiras de volta no G4, zona de classificação à Copa Libertadores de 2024. Com 44 pontos, a equipe ocupa o quarto lugar. Perguntado sobre a chance de ainda seguir na luta com o Botafogo, líder com 59 pontos, Castanheira colocou como objetivo principal do time buscar os três pontos jogo a jogo.

"Falar de título, logicamente, nos pontos que ainda estão em disputa, ainda são muitos pontos. Matematicamente é possível. Difícil, claro que sim, Faltam dez jogos, sabemos o que ainda está em disputa e nesses dez jogos só temos um pensamento claro que é lutar pela vitória em todos eles", continuou.

O auxiliar ainda mandou recado ao torcedor palmeirense sobre o momento de oscilação do time, que deve ser superado com união.

"É verdade que a fase não vinha sendo boa, mas nós vamos dar resposta. O torcedor não estava habituado, nós não estávamos habituados a passar por isso. Mas, o que tenho a dizer ao torcedor é que estes ciclos de dificuldade só com união é que conseguimos ultrapassar, e é isso que nós queremos fazer", finalizou Vitor Castanheira.

O Palmeiras retorna a campo nesta quarta-feira, quando tem pela frente o São Paulo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque.