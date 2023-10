Corinthians amarga jejum de 5 anos sem vencer América-MG em casa pelo Brasileiro

No primeiro turno do Brasileiro deste ano, o América-MG levou a melhor e venceu por 2 a 0. Na ocasião, ambos os times tinham técnicos diferentes. Luxemburgo comandava a equipe paulista, e Vagner Mancini, os mineiros.

Classificação e jogos Brasileirão

Nesta temporada de 2023, Corinthians x América-MG já estiveram frente a frente por três vezes, somando jogos do Brasileirão e Copa do Brasil. O confronto mais recente, aliás, foi pelas quartas de final da última competição. Aí, sim, o Timão venceu em casa (3 a 2), após ser derrotado na ida (0 a 1) e avançou à semi nos pênaltis.

Ambos os times entram em campo neste domingo precisando reagir. 13° colocado, o Corinthians precisa vencer para se afastar do perigo da zona de rebaixamento. O Timão tem 32 pontos, apenas dois a mais que o Vasco, primeiro time do Z4. Enquanto o América-MG amarga a lanterna, com 18 pontos.

Veja o retrospecto das equipes no Brasileiro desde 2018:

América-MG 2-0 Corinthians (Brasileirão 2023)

América-MG 1-0 Corinthians (Brasileirão 2022)