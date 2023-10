Três zagueiros, López e Breno Lopes no ataque: veja escalação do Palmeiras para pegar o Coritiba

O #MaiorCampeãoDoBrasil tá escalado! ??#AvantiPalestra #CFCxPAL#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/8SNXuMQN5T

Ríos, que retorna ao time após cumprir suspensão contra o Atlético-MG retorna ao time para ocupar a vaga de Gabriel Menino, que sofreu uma fratura no tornozelo e precisará passar por cirurgia. López e Breno Lopes ganham oportunidades no ataque.

Atuesta (transição física), Dudu (ruptura do ligamento cruzado anterior e menisco) e Gabriel Menino (fratura no tornozelo) são os desfalques do time paulista.