Time Brasil de Adestramento larga no Pan com liderança de João Victor Oliva e equipe em 2º

O segundo melhor conjunto foi Renderson de Oliveira montando Fogoso Campline, 3º brasileiro em pista, que fechou com 75,304%, garantindo o 3º posto na classificação individual parcial. Muito emocionado Renderson, comentou seu resultado. "Eu estava focado para fazer minha melhor apresentação do ano aqui no Pan e deu certo", disse o cavaleiro, que estreou em GPs em fevereiro de 2023.

Já Manuel Rodrigues Tavares de Almeida, com Rosa Belle, 2º dos quatro conjuntos brasileiros, também foi muito bem totalizando 69,369%, na 13º na classificação geral. Rosa Belle está sob a sela do cavaleiro há apenas quatro meses e vem em franca ascensão. "Estou feliz com a prova, temos alguns pontos a melhorar. Ela chegou há pouco da tempo da Europa e ainda falta ganhar mais massa muscular. Infelizmente, devido a uma das notas não alcançamos o índice olímpico. Mas dei o meu melhor e a égua também, então estou feliz."