Sport vira contra a Chapecoense e segue na busca pela liderança da Série B

Neste domingo, o Sport venceu a Chapecoense por 2 a 1, na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa saíram atrás, mas arrancaram a virada na segunda etapa para permanecerem na vice-liderança, cinco pontos atrás do líder Vitória, faltando cinco rodadas para acabar a competição.

Com o resultado, o Sport é o segundo colocado, com 59 pontos, e chega ao oitavo jogo invicto. A Chapecoense está na 17ª posição, com 33 pontos, e deixa escapar a chance de sair da zona de rebaixamento.

Os dois times voltam a campo na próxima semana, pela 34ª rodada da Série B. Na sexta-feira, o Sport enfrenta o Ceará, na Arena Castelão, às 19h (de Brasília). No sábado, a Chapecoense recebe o Tombense, às 15h, em briga direta contra o rebaixamento.