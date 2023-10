São Paulo empata com o Ibrachina pelo jogo de ida das quartas de final do Paulista sub-20

Neste domingo, o São Paulo visitou o Ibrachina pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista sub-20 e empatou por 0 a 0. Apesar de fazer uma boa partida, criar grandes chances e ter mais volume de jogo em vários momentos, o Tricolor não conseguiu alterar o placar.

Com isso, a disputa por uma vaga na semifinal da competição fica completamente aberta para a volta. O segundo jogo do confronto ocorrerá na próxima sexta-feira, às 20 horas (de Brasília), no CFA Laudo Natel, em Cotia.