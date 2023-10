Santos toma sete do Internacional e encerra rodada na 18ª colocação do Brasileiro

Internacional: Kevyson (contra), ao 1? do 1ºT; Alan Patrick, aos 13? do 1ºT, Enner Valencia, aos 27? do 1ºT e aos 15 do 2ºT, Wanderson, aos 38? do 1ºT, Fabrício Bustos, aos 8? do 2ºT, Luiz Adriano, aos 30? do 2ºT

Santos: Maxi Silveira, aos 34? do 2ºT

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Gabriel Mercado, Vitão e Renê; Johnny (Rômulo) e Aránguiz (Bruno Henrique); Alan Patrick (Luiz Adriano); Mauricio e Wanderson (Carlos de Pena); Valencia (Pedro Henrique)



Técnico: Eduardo Coudet

SANTOS: Vladimir; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Dodi (Nonato), Lucas Lima (Rodrigo Fernández) e Kevyson (Júnior Caiçara); Julio Furch (Maxi Silveira) e Marcos Leonardo



Técnico: Marcelo Fernandes