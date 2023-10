Santos busca quebrar tabu de 15 anos no Beira-Rio contra o Internacional

Em busca de sair da zona de rebaixamento, o Santos terá pela frente o Internacional pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No duelo, o Peixe busca quebrar um tabu de 15 anos sem vencer no Beira-Rio.

Desde a última vitória do Alvinegro Praiano na casa colorada, foram 14 partidas disputadas, com sete vitórias dos gaúchos e outros sete empates. No período, a equipe triunfou apenas uma vez fora de casa, pelo Brasileirão 2013, no estádio do Vale.

O cenário da última vitória do Santos no Beira-Rio é similar ao atual: lutando para se manter na elite do futebol brasileiro. Na ocasião, o Peixe venceu o embate, pela 16ª rodada do torneio de pontos corridos 2008, com gol de Maikon Leite.