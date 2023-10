Raicca Ventura garante medalha de prata para o Time Brasil no skate park dos Jogos Pan-Americanos de Santiago

Na manhã deste domingo, o Time Brasil seguiu com a tradição iniciada no último sábado nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile: a de ganhar medalhas no skate. Raicca Ventura, de 16 anos, terminou na segunda posição e levou a medalha de prata no skate park.

Raicca não cedeu à pressão e e garantiu sua melhor nota na volta final. A brasileira foi a última a entrar na pista, mas conseguiu superar as dificuldades e terminou com uma avaliação de 82.54. Assim, ela conquistou mais uma medalha de prata para o Time Brasil no Pan 2023.

Na primeira volta, Raicca chegou a fazer boas manobras, mas caiu nos últimos segundos e acabou perdendo parte importante de sua nota. Em seguida, a jovem foi para a segunda volta e tudo se repetiu novamente: ela iniciou bem, mas sofreu a queda. Na volta final, a skatista foi para o tudo ou nada e conseguiu a prata.