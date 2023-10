Palmeiras: Richard Ríos pode se consolidar como titular após lesão de Menino

Quando Abel Ferreira poupou os titulares no duelo de volta contra o Deportivo Pereira na volta das quartas de final da Libertadores, Ríos também atuou durante 90 minutos.

Ao todo na Série A com a camisa do Verdão, Richard Ríos tem dois gols marcados, mas nenhuma assistência ainda. Pela Copa do Brasil, o colombiano também marcou um gol, contra o Fortaleza no jogo de ida das oitavas de final.