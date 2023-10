Ponte Preta x Ituano: saiba onde assistir e mais informações sobre a partida pela Série B

Nos sete duelos em que ficou sem vencer, a Ponte enfrentou adversários da parte de cima da classificação, como Sport e Atlético-GO. No entanto, também teve péssimos resultados contra times do meio da tabela e do Z4, como o ABC. Assim, o clube ocupa a 16ª posição, com 34 pontos.

A Chapecoense, primeiro time na zona de rebaixamento, duela neste domingo contra o Sport. Em caso de vitória da Chape sobre o Leão do Norte, a Ponte Preta entrará na zona de rebaixamento. Mas de qualquer forma, só a vitória interessa no Moisés Lucarelli contra o rival paulista da 33ª rodada.