Pedindo passagem! James Rodríguez chega a terceira assistência e amplia bons números pelo São Paulo

O meio-campista James Rodríguez tem pedido passagem na equipe titular do São Paulo. No último sábado, o colombiano anotou mais duas assistências para sua coleção na vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

Este foi o terceiro passe para gol do jogador com a camisa tricolor. Com apenas um tento marcado, o atleta soma dez partidas pelo clube desde sua chegada, em meados de julho.

Além das assistências, James contribuiu de outras maneiras para o triunfo são-paulino. Ele acertou 39 dos 44 passes que tentou, ajudando o time a manter a posse de bola, e sofreu três faltas, segundo dados do Sofascore.