Otávio lamenta derrota do Atlético-MG no primeiro clássico da Arena MRV, mas diz: "Não podemos abaixar a cabeça"

O resultado foi ruim não apenas porque marcou a estreia do novo estádio atleticano em clássicos, mas também freou uma arrancada do time do técnico Felipão rumo a uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Na última rodada, a equipe derrotou o Palmeiras em pleno Allianz Parque e quebrou um jejum de sete anos.

Com o resultado, o Atlético-MG se manteve no sétimo lugar e ficou com os mesmos 43 pontos do começo da rodada.

Na próxima rodada, o Galo visita o Bragantino, no dia 25 de outubro (quarta-feira), às 19 horas, em Bragança Paulista.