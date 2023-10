Organizada do Corinthians tenta invadir espaço destinado a atletas após empate na Arena

Logo após o árbitro apitar o fim da partida, a torcida do Corinthians já havia dado sinais de insatisfação. Alguns deles protestaram contra o elenco e chegaram a ameaçar com os seguintes dizeres: "Ei, você aí. Acabo com sua vida se meu Coringão cair".

Com o empate, o Timão se mantém perto da zona de rebaixamento do Brasileirão. A equipe está no 15º lugar da tabela, com 33 pontos, três acima do Z4.

Pressionado, o Corinthians vai até Mato Grosso na próxima rodada para tentar se reabilitar diante do Cuiabá. O duelo acontece nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal.