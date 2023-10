No primeiro clássico da Arena MRV, Cruzeiro supera Atlético-MG e quebra jejum no Brasileiro

Na segunda etapa, a primeira boa chance, novamente, foi da Raposa. Aos seis minutos, Arthur Gomes fez jogada individual dentro da área e bateu, fazendo Everson espalmar para escanteio - que não deu em nada. Aos 12, o Cabuloso seguiu no ataque com Lucas Silva mandando uma bomba de longe e parando, novamente, no goleiro atleticano.

Na metade do tempo complementar, as equipes voltaram novamente para o estágio de poucas finalizações - com quase nenhuma perigosa - e com faltas no meio de campo. As substituições de ambos os treinadores não surtiram efeito no jogo, que seguiu morno.

No entanto, a emoção ficou para o final: o Cruzeiro conseguiu, enfim, inaugurar o placar da Arena MRV aos 41 minutos com gol contra de Jemerson. William cruzou uma bola à meia-altura e contou com a infelicidade do zagueiro, que mandou de cabeça para as redes de Everson. Com a vantagem no placar, o time de Zé Ricardo administrou o resultado.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 0 X 1 CRUZEIRO

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)