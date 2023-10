Medel lamenta chances desperdiçadas pelo Vasco em clássico contra o Flamengo

? 51? | 2T

Fim de jogo no Maracanã. #flaxVAS 1??-0??#BrasileiroNaVascoTV #VascoDaGama pic.twitter.com/wLxDGCsDnm

? Vasco da Gama (@VascodaGama) October 22, 2023

Apesar do resultado, o time comandado por Ramón Díaz teve bons números em campo. Nos 90 minutos, o Vasco teve 17 finalizações, contra dez do Flamengo e teve mais posse de bola. Os cruzmaltinos, porém, erraram no último toque e contaram com defesas de Rossi.

O Vasco vinha de dois jogos sem perder e segue com 30 pontos, na 17ª posição do Brasileirão. Os cruzmaltinos estão com um ponto a menos que o Goiás, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.