Mano enxerga Corinthians "ansioso" e admite má atuação contra o América-MG: "Podemos entregar mais"

O técnico Mano Menezes admitiu a má atuação do Corinthians neste domingo, diante do América-MG, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com o desempenho aquém do esperado, a equipe arrancou um empate nos acréscimos do jogo e evitou o que seria um prejuízo ainda maior.

No entendimento do treinador, os jogadores do Timão entraram em campo com ansiedade de construir o placar rapidamente. Essa pressa só aumentou no decorrer da partida, principalmente após as chances desperdiçadas no primeiro tempo.

"Hoje nós encontramos um time que dá muito pouco espaço. Não conseguimos aproveitar a pressão inicial que tivemos e depois nos desorganizamos, na ânsia de fazer o gol rapidamente. E aí tomamos o gol, dificultando um jogo que já seria complicado naturalmente. Nós martelamos, martelamos e achamos esse gol no final, que ameniza o resultado do jogo", avaliou o comandante.