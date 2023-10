Kerolin é cortada de amistosos da seleção feminina; Ivana Fuso é convocada

Na noite do último sábado, a CBF informou que a atacante Kerolin foi cortada da convocação da seleção brasileira feminina para os amistosos de 28 e 31 de outubro contra o Canadá. Para a vaga da atleta, o técnico Arthur Elias chamou Ivana Fuso, do Birmingham City (Inglaterra).

A entidade foi informada de que Kerolin sofreu uma grave lesão no joelho, o que impossibilita que a jogadora se apresente nos compromissos do Brasil. A atacante do North Carolina Courage (EUA) rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito (LCA) no duelo contra o Washington Spirit, no último dia 15 de outubro.

Para a vaga de Kerolin, Arthur Elias convocou a também atacante Ivana Fuso. A jogadora já havia sido convocada em setembro para o lugar da meio-campista Luana Bertolucci que, na época, havia sofrido uma lesão no ombro. Agora, ela volta a ser chamada pelo treinador.