Giuliano lamenta resultado, mas valoriza ponto conquistado pelo Corinthians: "Dos males, o menor"

O Corinthians arrancou um empate nos acréscimos diante do América-MG, neste domingo, na Neo Química Arena, mas se mantém perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Giuliano, que marcou o gol do Timão, lamentou o resultado, mas valorizou o ponto conquistado no final.

O jogador avaliou o confronto como difícil, apesar do adversário ser o lanterna da competição, o que, segundo ele, não se refletiu dentro de campo. Com o resultado, a equipe segue sem vencer com Mano Menezes e permanece na 15ª posição, a apenas três pontos do Z4.

"Estava esperando essa oportunidade, entrei algumas vezes na área, a bola estava passando perto. No último lance do jogo, consegui aproveitar o cruzamento do Gil e fazer um gol que nos dá um ponto. Não era o resultado que nós queríamos, mas dos males, o menor", disse o atleta ao Premiere.