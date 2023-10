Gallo respalda trabalho de Marcelo no Santos e trata goleada como "jogo atípico"

Depois da goleada sofrida pelo Santos por 7 a 1, o coordenador esportivo Alexandre Gallo concedeu entrevista coletiva. O jogador respaldou o trabalho do técnico Marcelo Fernandes e admitiu que os jogadores estavam abaixo no Beira-Rio.

"A gente segue com esse respaldo. Hoje foi um jogo atípico para nós. Perder em Porto Alegre não é anormal, mas o comportamento do grupo foi muito abaixo do que vinha acontecendo no aspecto físico, de animosidade e de entrega técnica. A nossa equipe realmente não é essa, nós fizemos quatro bons jogos, que encheu os nossos olhos de esperança", afirmou

Tratando a partida deste domingo como "atípica", Gallo afirmou que acredita que com o desempenho apresentado anteriormente sob comando de Marcelo, o Santos tem condições de sair da zona de rebaixamento.