Flamengo bate Vasco com gol de Gerson e alcança segunda vitória com Tite no Brasileiro

O Flamengo venceu mais uma sob o comando de Tite ao bater o Vasco por 1 a 0 , neste domingo, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico foi movimentado até o segundo tempo, quando o Rubro-Negro marcou o gol da vitória, com Gerson.

Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 50 pontos e assumiram a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, nove pontos atrás do líder Botafogo. Já os cruzmaltinos seguem com 30 e voltaram para a zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Flamengo visita o Grêmio, em Porto Alegre, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). No dia seguinte, o Vasco recebe o Internacional, em São Januário, às 19h.