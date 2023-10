Fábio lamenta derrota e rechaça ansiedade por final da Libertadores

O Fluminense acumulou mais um mau resultado no Campeonato Brasileiro neste domingo. Os tricolores foram derrotados pelo Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, por 1 a 0, pela 28ª rodada da competição. O goleiro Fábio lamentou o resultado, mas destacou a dificuldade em enfrentar o Bragantino fora de casa.

"Temos que analisar o contexto todo da partida. No primeiro tempo conseguimos sair. O Bragantino tem a mesma característica. Tentam sair com a bola, se não tiverem conseguido eles jogam a bola longa. No segundo tempo não conseguimos sair com a bola. Vamos observar o que foi bom e o que temos que melhorar", disse.