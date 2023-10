Equipe feminina de ginástica repete desempenho do Mundial e conquista prata para o Brasil no Pan-Americano

As brasileiras começaram com 40.133 no solo. As melhores notas da equipe ficaram com Júlia e Flávia, com 13.400 para as duas atletas. Em seguida, a equipe somou 42.900 no salto. A maior nota do dia no aparelho foi de Rebeca, com 15.100.

Nas barras assimétricas, o Brasil sofreu com queda de Carol Pedro e erros de Jade Barbosa, que chegou a perder o embalo e teve saída ruim. O desempenho mediano da equipe rendeu 38.866 na pontuação. Na trave, as brasileiras somaram 38.699 pontos, com Rebeca e Flávia tendo as melhores notas novamente, com 13.566 e 13.400, respectivamente.