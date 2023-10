Em jogo de dois dias, Botafogo e Athletico-PR ficam no empate

O jogo - A partida sofreu com os problemas na iluminação no Nilton Santos. Com a bola rolando, o Botafogo pressionou em busca do gol e abriu o placar aos 22 minutos. Tiquinho Soares aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para a rede. O Athletico seguiu com a postura ofensiva e foi premiado aos 40 minutos. Pablo aproveitou cruzamento rasteiro e só empurrou para a rede.



O segundo tempo começou em ritmo lento, sem todos os refletores acesos no estádio. Após alguns minutos, novamente o jogo foi parado com mais uma queda de luz. A partida recomeçou neste domingo, sem público no Nilton Santos.



Parece que Botafogo e Athletico sentiram falta do público. Isso porque o confronto voltou em ritmo lento. Os donos da casa tinham mais a bola, mas pouco ameaçavam os paranaenses.



O Athletico assustou em duas faltas na área, mas Thiago Heleno e Pablo cabecearam para fora. Já o Botafogo respondeu com Tiquinho Soares que parou em Bento.



Os paranaenses aproveitavam melhor os espaços dados pelo Botafogo. O Athletico quase marcou com Zapelli, que viu Lucas Perri tirar o perigo na entrada da área e tentou de longe, mas sobre o travessão.



Nos minutos finais, o Botafogo esboçou uma pressão, mas seguiu sem passar pela retranca do Athletico. Assim, o duelo seguiu empatado no Nilton Santos.



FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-RJ 1 X 1 ATHLETICO-PR



Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 22 de setembro de 2023 (Sábado)

Horário: 15h(de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Eduardo e Victor Sá (Botafogo); Kaique Rocha (Athletico)

GOLS

BOTAFOGO: Tiquinho Soares, aos 22min do primeiro tempo

ATHLETICO: Pablo, aos 40min do primeiro tempo



BOTAFOGO: Lucas Perri, Di Placido, Victor Cuesta, Adryelson e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo (Diego Costa); Júnior Santos, Tiquinho Soares e Víctor Sá (Luís Henrique)

Técnico: Lucio Flavio



ATHLETICO: Bento, Cacá, Thiago Heleno e Kaique Rocha; Erick, Fernandinho (Hugo Moura), Vitor Bueno, Bruno Zapelli (Romulo), Esteban Cuello e Esquivel; Pablo

Técnico: Wesley Carvalho