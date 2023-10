Elenco do São Paulo tem folga após vitória contra o Grêmio no Morumbi

Com isso, Gabriel Neves e Jhegson Méndez podem passar a ser opções para compor a intermediária. O equatoriano, inclusive, não entra em campo com a camisa do São Paulo desde o dia 25 de julho, quando entrou na reta final do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians.

