Elenco do Santos aquece com camisa especial em homenagem a Pelé

No aquecimento para a partida contra o Internacional, o elenco do Santos aqueceu com uma camisa em homenagem a Pelé. O Rei completaria 83 anos nessa segunda-feira, 23 de outubro.

Na vestimenta utilizada pelos jogadores estava estampado os dizeres "Eterno Rei" com a foto do maior jogador da história do futebol. Durante o duelo, os jogadores estão disputando a partida com o símbolo do infinito em referência ao ídolo santista.