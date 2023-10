Sem Calleri, Dorival analisa dificuldade de armar o São Paulo para Choque-Rei

O técnico Dorival Júnior está quebrando a cabeça para escalar o São Paulo desde que o atacante Calleri virou ausência. Artilheiro da equipe neste ano, o argentino precisou passar por uma cirurgia no tornozelo e não jogará mais nesta temporada.

Com o desfalque de seu maior goleador, o treinador tem armado o Tricolor sem uma referência no ataque. Luciano foi o escolhido para atuar centralizado na partida contra o Goiás, mas não agradou. Diante do Grêmio, no Morumbi, o quarteto formado por James Rodríguez, Michel Araújo, Lucas e David se revezou, gerando muita movimentação no setor.

Após a vitória por 3 a 0 sobre o time gaúcho, pelo Campeonato Brasileiro, Dorival comentou a dificuldade de montar o São Paulo sem um camisa 9. A equipe atuou desta maneira durante toda a temporada e tem sofrido para se acostumar a um novo esquema de jogo.