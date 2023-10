Corinthians terá Renato Augusto como titular para enfrentar o América-MG; veja escalações

O Corinthians está definido para enfrentar o América-MG, neste domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão terá algumas mudanças em relação à equipe que empatou com o Fluminense no Rio de Janeiro, por 3 a 3.

O meio-campista Renato Augusto retorna ao time titular, assim como Moscardo, que se recuperou de uma entorse no tornozelo. O desfalque da vez é Maycon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, Lucas Veríssimo volta de suspensão e retoma a titularidade na zaga.

A última alteração é a entrada de Matheus Bidu no lugar de Fábio Santos, que começa a partida como opção no banco de reservas.