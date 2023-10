Corinthians empata nos acréscimos contra o ameaçado América-MG e amplia jejum com Mano

Benítez achou bom passe para Rodriguinho, que disparou na ponta direita e devolveu para o argentino. Ele recebeu com liberdade na área e soltou uma bomba, cruzada, sem chances de defesa para Cássio.

Segundo tempo

Apesar de já possuir a vantagem, foi do América a primeira boa chance de gol da etapa final. Aos seis minutos, a defesa corintiana se atrapalhou sozinha e acabou fazendo uma falta no jogador do América. Benítez cobrou com categoria e viu a bola passar perto.

O Timão chegou com Giuliano, aos 15 minutos. O meia pegou uma sobra após a zaga do América afastar mal e emendou chute de primeira, mas mandou por cima. Dois minutos depois, Rodriguinho foi acionado por Juninho na ponta direita, cortou para o meio e bateu firme, mas Cássio defendeu.

O goleiro precisou aparecer novamente aos 23 minutos, desta vez para salvar o Corinthians. Juninho apareceu pelo meio, carregou para a linha de fundo e cruzou rasteiro para Marlon, que chegou batendo, mas parou em Cássio. Aos 31, o Timão pediu um pênalti após Giuliano ser derrubado na área, mas a arbitragem mandou seguir.

Cazares, que entrou no segundo tempo, quase fez o segundo do Coelho na partida. Aos 35, Cássio saiu do gol para disputar com Juninho e viu a bola sobrar com o meio-campista, que bateu para o gol vazio, mas mandou para fora. Aos 40, Wesley levou para o pé direito e cruzou na área. Felipe Augusto levou a melhor na disputa aérea e cabeceou firme, raspando a trave.