Com título do Corinthians, Santos se classica à Libertadores feminina; entenda

No último sábado, o Corinthians bateu o Palmeiras e se sagrou tetracampeão da Libertadores. Com a conquista do rival, o Santos se qualificou à próxima edição.

Pelo título Brasileiro, o Timão já estava garantido no torneio continental da próxima temporada, assim como a Ferroviária, vice-campeã. Com isso, as Sereias da Vila, que detém a terceira melhor campanha do campeonato nacional, ficaram com a vaga.