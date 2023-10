Com seis desfalques, Fluminense divulga relacionados para duelo contra o Bragantino no Brasileiro; veja lista

Assim, o Fluminense deve ter a seguinte escalação: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Andrade e Diogo Barbosa; André, Alexsander (Martinelli) e Ganso; Keno, Jhon Arias e Cano.

O Fluminense chega para o duelo diante do Red Bull Bragantino após uma sequência de resultados ruins no Brasileirão. O Tricolor do Rio de Janeiro não sabe o que é vencer há três partidas - perdeu para o Cuiabá por 3 a 0, sofreu revés contra o Botafogo por 2 a 0, e empatou com o Corinthians em 3 a 3 na última rodada.

Com a má fase no torneio nacional, o Flu ocupa a nona colocação da tabela de classificação, com 42 pontos somados após 27 jogos. O Bragantino, por sua vez, é o více-lider da competição. A equipe paulista tem 49 marcadores e fica atrás apenas do Botafogo.