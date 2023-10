Com Medel e sem Rossi, Vasco divulga relacionados para o clássico contra o Flamengo

O Vasco divulgou a lista dos 23 jogadores relacionados para o clássico desse domingo diante do Flamengo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola logo mais, às 16 horas (de Brasília), no Maracanã.

A boa notícia - e já esperada - para o torcedor vascaíno é a presença do zagueiro Gary Medel. O capitão foi desfalque na última rodada por estar com a seleção do Chile na disputa das Eliminatórias, mas agora, está de volta e vai para o jogo. O experiente defensor também foi absolvido pelo STJD pela expulsão na partida contra o Santos e não pegou um gancho.

No entanto, o atacante Rossi segue fora por conta de uma lesão na coxa sentida diante do Fortaleza e ainda segue em recuperação. O departamento médico, junto com o técnico Ramón Díaz, concordam que o atleta precisa estar 100% para voltar a fim de evitar novas contusões - até mais sérias. Além dele, Marlon Gomes também não foi convocado pelo treinador argentino por problemas físicos.