Com lesão na panturrilha, Gustavo Mosquito vira desfalque no Corinthians

O Corinthians informou um desfalque de última hora para o jogo contra o América-MG, neste domingo, na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Gustavo Mosquito, com uma lesão muscular na panturrilha direita, é baixa para o técnico Mano Menezes.

A notícia foi divulgada pelo Timão via assessoria, uma hora antes da partida. Além de Mosquito, a equipe do Parque São Jorge não poderá contar com o volante Maycon, suspenso, e com os jovens atacantes Giovane, em transição física, e Gui

Desta forma, o Corinthians foi escalado com: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo, Matheus Bidu; Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Ruan Oliveira e Renato Augusto; Pedro e Yuri Alberto.