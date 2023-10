Barcelona vence Bilbao com gol no fim e cola no líder Real Madrid

Com gol do jovem Guiu, o Barcelona venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0 neste domingo (22), em seus domínios, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o Barça vai a 24 pontos, fica na terceira colocação e encosta no líder Real Madrid. Com o empate do Real na rodada, a equipe catalã diminuiu a diferença para apenas um ponto. Por outro lado, o Athletic estaciona nos 17 pontos, na sexta posição.

O Barcelona volta a campo pela Champions League nesta próxima quarta-feira (25), às 13h45 (de Brasília), contra o Shakthar Donetsk. Já o Athletic Bilbao só joga no próximo domingo (29), às 14h30, contra o Valencia.