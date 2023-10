Com dois golaços de Golovin, Monaco vence Metz de virada e retoma liderança do Campeonato Francês

Por outro lado, o Metz volta a disputar uma partida em casa e enfrenta o Le Havre. O confronto está marcado para o mesmo dia e horário do jogo do Monaco, no Stade Saint-Symphorien.

O jogo entre Monaco e Metz

O marcador do jogo foi aberto logo aos seis minutos, e com um golaço. Lamine Camara percebeu a desatenção do meio-campo do Monaco e roubou a bola ainda dentro do campo do Metz. O meia notou que o goleiro Kohn estava adiantado e bateu por cobertura do centro do ampo, encobrindo o arqueiro e inaugurando o placar para o time visitante.

Por volta dos 25 minutos, o jogo ficou mais disputado no meio de campo. Antes disso, porém, o Monaco teve chance para empatar. Mohamed Camara recebeu bom passe e colocou na frente, adentrando a grande área. O goleiro Oukidja saiu do gol e impediu o empate dos donos da casa.

O Monaco começou a pressionar mais o Metz em busca do empate com 30 minutos do primeiro tempo. O técnico Adi Hutter mandou seu time ao ataque, mas os jogadores pareciam perdidos em campo e não conseguiam finalizar ao gol defendido por Oukidja.