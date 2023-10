CBF se solidariza com Vinícius Júnior após atacante ser vítima de novo caso de racismo em duelo contra o Sevilla

Ednaldo Rodrigues concluiu: "Pelo menos, desta vez, o agressor não saiu impune do estádio. O Sevilha fez o mínimo que uma atitude racista merece. A CBF vai continuar pressionando todas as autoridades do futebol e de fora do esporte para que esse crime hediondo seja punido com rigor. A CBF segue fazendo o trabalho com a Fifa, Conmebol e Uefa para que todas as entidades do esporte no mundo atue de forma veemente contra o racismo".

Sevilla expulsou torcedor racista e Vini Jr. se pronunciou

Após o fim do confronto pelo Campeonato Espanhol, o Sevilla informou, em comunicado, que identificou o torcedor que teve comportamento "xenófobo e racista" e o expulsou do estádio.

"O Sevilla FC gostaria de informar que, após detectar comportamentos xenófobos e racistas de um torcedor em suas arquibancadas, o identificaram, expulsaram-no do estádio e denunciaram-no às autoridades policiais que trabalhavam em nosso estádio. Além disso, os regulamentos disciplinares internos serão estritamente aplicados a ele e ele será expulso como membro em breve".

O clube condenou o comportamento do torcedor e se colocou à disposição das autoridades para erradicar esse tipo de atitude. No comunicado, o clube classificou o caso como "isolado" - o que foi, porém, contrariado por Vini Jr. O jogador se manifestou nas redes sociais e parabenizou o Sevilla pela atitude imediata. No entanto, ainda ironizou a situação, dizendo que esse foi o "episódio isolado número 19".