Brasil ganha um ouro, duas pratas e dois bronzes na natação do Pan

O Brasil voltou a ganhar medalhas na natação no segundo dia dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Na tarde deste domingo, os brasileiros subiram ao pódio mais cinco vezes na modalidade disputada no Centro Aquático. Destaque para o revezamento 4 x 100m misto, que faturou o ouro.

A equipe formada por Guilherme Santos, Marcelo Chierighini, Ana Vieira e Stephanie Balduccini terminou a prova com o tempo de 3min23s78 - novo recorde dos Jogos Pan-Americanos. Os Estados Unidos ficaram com a prata, com o Canadá completando o pódio na terceira colocação.