Brasil ganha 13 medalhas e encerra primeiro dia do Pan no top 3 do quadro; veja detalhes

Desta forma, o Brasil encerrou o primeiro dia do Pan no top 3 do quadro geral. O país só fica atrás do México, com 12 medalhas (seis de ouro, três de prata e três de bronze), e dos Estados Unidos, com 20 (nove de ouro, cinco de prata e seis de bronze).

Tá só começando, torcedor! O Time Brasil fez bonito no primeiro dia de #JogosPanAmericanos e se garantiu no Top 3 no quadro de medalhas ??? Sua energia faz a diferença, então bora torcer pelos nossos atletas na tela do Canal Olímpico do Brasil. Amanhã tem mais! ??:... pic.twitter.com/RfSC9XI1Be